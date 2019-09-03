Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Dünya Kupası'nda ABD'ye kök söktürüp son saniyelerde maçı kaybeden 12 Dev Adam için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gösterdikleri mücadeleden ötürü tüm takımı kutlayan Erdoğan, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam!" notunu düştü.