08.08.2019 - 00:55
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Galatasaray'a tebrik
TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Akhisarspor'u 1-0 maÄŸlup ederek TFF SÃ¼per Kupa'nÄ±n sahibi olan Galatasaray KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼ tebrik etti.
ErdoÄŸan, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "2019 TFF SÃ¼per Kupa'yÄ± kazanan Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ ve tÃ¼m GalatasaraylÄ±larÄ± tebrik ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ayrÄ±ca 16 AÄŸustos'ta baÅŸlayacak 2019-2020 Spor Toto SÃ¼per Lig Cemil Usta Sezonu'nda tÃ¼m takÄ±mlara baÅŸarÄ±lar diledi.
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