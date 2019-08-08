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Haberler GalatasarayCumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Galatasaray'a tebrik
08.08.2019 - 00:55

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Galatasaray'a tebrik

TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Akhisarspor'u 1-0 maÄŸlup ederek TFF SÃ¼per Kupa'nÄ±n sahibi olan Galatasaray KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼ tebrik etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Galatasaray'a tebrik

ErdoÄŸan, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "2019 TFF SÃ¼per Kupa'yÄ± kazanan Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ ve tÃ¼m GalatasaraylÄ±larÄ± tebrik ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ayrÄ±ca 16 AÄŸustos'ta baÅŸlayacak 2019-2020 Spor Toto SÃ¼per Lig Cemil Usta Sezonu'nda tÃ¼m takÄ±mlara baÅŸarÄ±lar diledi.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸandan Galatasaraya tebrik

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