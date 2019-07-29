Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel sporculara tebrik

Finlandiya Tampere'de düzenlenen 2019 Down Sendromu Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak tarihi bir rekora imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Takımımız'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Finlandiya’da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!"