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29.07.2019 - 15:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Tampere'de düzenlenen 2019 Down Sendromu Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda tarihi başarıya imza atan Milli Takımımız'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel sporculara tebrik

Finlandiya Tampere'de düzenlenen 2019 Down Sendromu Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak tarihi bir rekora imza attı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Takımımız'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Finlandiya’da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!"

 

 

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