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14.09.2019 - 23:15 | | Ä°STANBUL (AA)

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Sümeyye BoyacÄ±'ya tebrik

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, DÃ¼nya Paralimpik YÃ¼zme ÅžampiyonasÄ±'nda ikinci olan SÃ¼meyye BoyacÄ±'yÄ± tebrik etti.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Sümeyye BoyacÄ±'ya tebrik

DÃ¼nya Paralimpik YÃ¼zme ÅžampiyonasÄ± finalinde mÃ¼cadele eden SÃ¼meyye BoyacÄ± dÃ¼nya ikincisi oldu.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonada, SÃ¼meyye BoyacÄ±, Sevilay Ã–ztÃ¼rk ve Beytullah EroÄŸlu, 50 metre sÄ±rtÃ¼stÃ¼ finallerinde mÃ¼cadele etti.

KadÄ±nlarda milli yÃ¼zÃ¼cÃ¼ SÃ¼meyye BoyacÄ± 44.74'lÃ¼k derecesiyle gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyanÄ±n sahibi olurken, aynÄ± yarÄ±ÅŸta mÃ¼cadele eden Sevilay Ã–ztÃ¼rk ise 50.54'lÃ¼k derecesiyle sekizinci sÄ±rada yer aldÄ±.

Erkeklerde TÃ¼rkiye'yi temsil eden Beytullah EroÄŸlu, 50 metre sÄ±rtÃ¼stÃ¼nde 39.84'lÃ¼k derecesiyle yarÄ±ÅŸÄ± altÄ±ncÄ± sÄ±rada tamamladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi Twitter hesabÄ±ndan milli sporcumuzu kutladÄ±: "DÃ¼nya Paralimpik YÃ¼zme ÅžampiyonasÄ±'nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazanarak bizleri gururlandÄ±ran Milli sporcumuz SÃ¼meyye BoyacÄ±'yÄ± gÃ¶nÃ¼lden tebrik ediyorum. Azmin, baÅŸarÄ±larÄ±n daim olsun, teÅŸekkÃ¼rler SÃ¼meyye!"

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