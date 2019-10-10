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HaberlerEuro 2020Cüneyt ÇakÄ±r, Slovenya-Avusturya maçÄ±nÄ± yönetecek
10.10.2019 - 12:28 | | Ä°STANBUL (AA)

Cüneyt ÇakÄ±r, Slovenya-Avusturya maçÄ±nÄ± yönetecek

FIFA kokartlÄ± hakemimiz CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r, EURO 2020 Elemeleri'ndeki Slovenya-Avusturya maÃ§Ä±nÄ± yÃ¶netecek.Â Â

Cüneyt ÇakÄ±r, Slovenya-Avusturya maçÄ±nÄ± yönetecek

FIFA kokartlÄ± TÃ¼rk hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r, 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri G Grubu'ndaki Slovenya-Avusturya maÃ§Ä±nda gÃ¶rev yapacak.

UEFA'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, 13 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ Slovenya'nÄ±n baÅŸkenti Ljubljana'daki Stozice StadÄ±'nda oynanacak 8. hafta maÃ§Ä± TSÄ° 21.45'te baÅŸlayacak.

MÃ¼sabakada CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Bahattin Duran ve TarÄ±k Ongun yapacak. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemi ise Ali PalabÄ±yÄ±k olacak.

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