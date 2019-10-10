FIFA kokartlÄ± TÃ¼rk hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r, 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri G Grubu'ndaki Slovenya-Avusturya maÃ§Ä±nda gÃ¶rev yapacak.

UEFA'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, 13 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ Slovenya'nÄ±n baÅŸkenti Ljubljana'daki Stozice StadÄ±'nda oynanacak 8. hafta maÃ§Ä± TSÄ° 21.45'te baÅŸlayacak.

MÃ¼sabakada CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Bahattin Duran ve TarÄ±k Ongun yapacak. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemi ise Ali PalabÄ±yÄ±k olacak.

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