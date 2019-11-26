Cyle Larin, Belçika'yı salladı: 16 maç 7 gol asist...

Beşiktaş'ta oynadığı süre boyunca isteneni veremeyen Cyle Larin, kiralandığı Zulte Waregem'de saymaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın 2.5 milyon euro opsiyonla Zulte Waregem'e kiraladığı Kanadalı forvet, önceki gün yine golünü attı.

Şu ana kadar 16 maçta 7 gol 6 asist yaparak takımını sırtlayan Larin, Waregem'in deplasmanda Mechelen'i 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü kaydetti.

BONSERVİSİ ALINACAK

İki sezon önce MLS takımlarından Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan, bu sezon başında da Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'in, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun sezon sonunda Belçika kulübü tarafından kullanılması bekleniyor.