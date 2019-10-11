Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşCyle Larin Belçika'yı sallıyor!
11.10.2019 - 07:24 |

Cyle Larin Belçika'yı sallıyor!

Belçika'da, Zulte Waregem takımında kiralık olarak forma giyen Cyle Larin performansıyla göz dolduruyor.

Beşiktaş'ın sezon başında Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiralanan Cyle Larin, Belçika ekibinde adeta yeniden doğdu. Başarılı bir performans sergileyen Cyle Larin, ülke basınına yaptığı açıklamada Zulte Waregem'de çok mutlu olduğunu söyledi.

Cyle Larin ülke basınına yaptığı açıklamada, "İlk dönemlerde uyum süreci yaşadım ama takım arkadaşlarım ve hocam bana çok yardımcı oldu. Performansım da bu sayede yükseldi. Zulte Waregem'de mutluyum, kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Cyle Larin, Zulte Waregem formasıyla Belçika Ligi'nde 10 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı. Kanadalı futbolcu tüm kulvarlarda 11 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Cyle Larin Belçikayı sallıyor

 

    Fernando Muslera UEFA’ya özel açıklamalarda bulundu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Emre Belözoğlu: "Herkese ispat etmemiz gereken..."

    Emre Belözoğlu: "Herkese ispat etmemiz gereken..."

    Cenk Tosun: "Ölüm-kalım maçıydı"

    Cenk Tosun: "Ölüm-kalım maçıydı"

    Şenol Güneş: "Sahamızda biraz zorlandığımız bir gerçek"

    Şenol Güneş: "Sahamızda biraz zorlandığımız bir gerçek"

    Merih Demiral: "EURO 2020'ye gideceğiz"

    Merih Demiral: "EURO 2020'ye gideceğiz"

    Sıradaki Haber