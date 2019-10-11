Cyle Larin Belçika'yı sallıyor!

Beşiktaş'ın sezon başında Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiralanan Cyle Larin, Belçika ekibinde adeta yeniden doğdu. Başarılı bir performans sergileyen Cyle Larin, ülke basınına yaptığı açıklamada Zulte Waregem'de çok mutlu olduğunu söyledi.

Cyle Larin ülke basınına yaptığı açıklamada, "İlk dönemlerde uyum süreci yaşadım ama takım arkadaşlarım ve hocam bana çok yardımcı oldu. Performansım da bu sayede yükseldi. Zulte Waregem'de mutluyum, kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Cyle Larin, Zulte Waregem formasıyla Belçika Ligi'nde 10 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı. Kanadalı futbolcu tüm kulvarlarda 11 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.