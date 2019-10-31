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31.10.2019 - 08:00 |

Cyle Larin rüzgarı

Beşiktaş’ın Zulte Waregem’e kiraladığı Cyle Larin geride kalan dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla alkışları topladı.

Cyle Larin rüzgarı

Beşiktaş’ın sezon başında 2.5 milyon euroluk satış opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem’e kiraladığı Cyle Larin geride kalan dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla alkışları topladı.

Siyah-beyazlı forma altında beklentilere bir türlü yanıt veremeyen 24 yaşındaki Kanadalı forvet, Zulte Waregem’de 12 lig maçına çıkarken 4 gol, 6 asiste imza koyarak kendisini kanıtladı. Belçika kupasında da 1 kez rakip fileleri havalandıran Cyle Larin toplamda 11 gole doğrudan katkı yaptı.

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