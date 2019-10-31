Cyle Larin rüzgarı

Beşiktaş’ın sezon başında 2.5 milyon euroluk satış opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem’e kiraladığı Cyle Larin geride kalan dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla alkışları topladı.



Siyah-beyazlı forma altında beklentilere bir türlü yanıt veremeyen 24 yaşındaki Kanadalı forvet, Zulte Waregem’de 12 lig maçına çıkarken 4 gol, 6 asiste imza koyarak kendisini kanıtladı. Belçika kupasında da 1 kez rakip fileleri havalandıran Cyle Larin toplamda 11 gole doğrudan katkı yaptı.