Daçka evinde kaybetti: 72-76

Yeşil-siyahlı ekip, bu sonuçla 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Konuk takım ise organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.

Mücadeleye hücumda oldukça etkili bir başlangıç yapan Darüşşafaka Tekfen, Browne, Jones ve Lamb'in ön plana çıktığı çeyreğin 8. dakikasını 24-13 önde geçti. Cedevita Olimpija, Kruslin'in isabetli dış atışlarıyla oyuna biraz dengeyi getirse de yeşil-siyahlılar, birinci periyodu 25-19 önde bitirdi.

Slovenya temsilcisi, ikinci çeyreğe iyi başladı. Hızlı hücumlardan basketler bulan konuk ekip, 7-0'lık seri yakaladı ve 13. dakikada öne geçti: 25-26. Bu periyotta üstünlük birçok kez el değiştirirken, takımlar 15. dakikayı 31-31 eşitlikle geçti. Darüşşafaka Tekfen, periyot boyunca rakibini boyalı alanda durdurmakta zorlandı. Pota altından skor üreten Cedevita Olimpija, soyunma odasına 46-39 üstün girdi.

İkinci yarıda üç sayılık basketler bularak oyunun kontrolünü ele geçiren Cedevita Olimpija, 25. dakikada farkı 11'e çıkardı: 46-57. Doğuş Özdemiroğlu'nun enerjisi ve sayılarıyla toparlanan Darüşşafaka Tekfen, top kayıpları yapan rakibi karşısında 28. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 57-59. Skor üstünlüğünü koruyan konuk ekip, üçüncü çeyreği 63-60 önde kapattı.

Son periyot karşılıklı basketlerle başladı. Cedevita Olimpija, 34. dakikayı 68-63 önde geçti. Takımlar bu dakikadan sonra hücum ritmini kaybetti. Son bölümde üst üste top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen, son 30 saniyeye 75-70 geride girdi. Kalan sürede üstünlüğünü sürdüren Slovenya temsilcisi, maçı 76-72 kazandı.