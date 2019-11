Daha fazla heyecan daha fazla coşku

CELAL UMUT EREN

Takım arkadaşları ile durum değerlendirmesi yapan Fenerbahçe kaptanı, Süper Lig’de erken bir süreçte olduklarının ve henüz bir şey kaybetmediklerinin altını çizdi. Takım kenetlenmesine dikkat çeken 39 yaşındaki yıldız, “Öne geçtiğimizde de geriye düştüğümüzde de, takım halinde daha coşkulu, daha heyecanlı ve bütün olmalıyız” dedi.

Fenerbahçe’de Kayserispor yenilgisiyle hem liderlik şansı kaçtı hem de sezonun en kritik yenilgilerinden biri alındı. Süper Lig’de 10. hafta geride kalırken sarı-lacivertli takımın 3 yenilgi alması karamsar bir hava estirse de kaptan Emre Belözoğlu, arkadaşlarına bu konuda umutsuz olmamalarını istedi.

Kayserispor yenilgisinin ardından takım arkadaşlarıyla bilhassa konuşan Emre, hem geleceğe dair umutlu konuştu hem de bazı eleştiriler getirdi. Özellikle maç içlerinde hem saha içinde hem de kenarda yedek kulübesinde daha fazla coşku ve heyecanın olmasını isteyen tecrübeli futbolcunun, “Her an, her dakika oyun içinde kalmalıyız. Her an her duruma refleks göstermeliyiz. Öne geçtiğimizde de geriye düştüğümüzde de, takım halinde bütün ve coşkulu olmalıyız” ifadelerini kullandığı kaydedildi.



Önemli uyarılar

Hakem hatalarının ya da rakiplerin müdahalelerine karşın takım halinde birlik içinde tek sesle hareket etmeleri gerektiğinin de altını çizen 39 yaşındaki oyuncu, sezonun henüz bitmediğini de kaydetti. Maç içerisinde de sık sık arkadaşlarını uyaran ve daha hareketli olmalarını isteyen Emre Belözoğlu, soyunma odasına gittiklerinde de her fırsatta bu konuyu dile getirdi.

10. haftanın çok erken olduğunu da vurgulayan Emre Belözoğlu, buna karşın böylesi yenilgilerin zararlı olacağını ve liderliğin elde edilebileceği haftada kazanmayı alışkanlık haline getirmeleri gerektiğini aktardı. Her şeye rağmen arkadaşlarına inandığını anlatan başarılı isim, sezon sonunda tek beklentisinin şampiyonluk olduğunu daha yüksek sesle dile getirdi.

Bu arada Emre Belözoğlu, her zaman olduğu gibi başta Ozan Tufan olmak üzere arkadaşlarıyla saha içerisindeki hataları, yapılan eksikleri de değerlendirdi. Ozan Tufan’a her zaman destek olmaya çalışan Emre, Kayserispor mücadelesinin ardından da artı-eksi her konuyu ortaya koydu.