Daha Sturridge gelecek

ONUR DİNÇER

Trabzonspor oynadığı 4 maçta 8 gol kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekti. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sparta Prag ağlarını 4 kez sallarken, Süper Lig’in ilk sınavında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. AEK’yı Atina’da 3-1’le geçen Karadeniz ekibi 4 resmi maçta 8 gole ulaştı.

Takımın forvetleri şu ana kadar Trabzonspor’un en güçlü bölgesinin ileri uç olduğunu gözler önüne serdi. Crystal Palace’tan transfer edilen Alexander Sörloth ilk üç maçında üç kez fileleri havalandırırken, geçen sezonun en başarılı isimlerinden Caleb Ekuban ise 4 gole ulaştı. Sparta Prag’a karşı bir gol kaydeden Ganalı forvet, AEK maçında hat-trick yaptı. Sörloth-Ekuban ikilisi geride kalan 4 maçta 7 gol-1 asiste imza atarak, Trabzonspor’un gol yükünü omuzladı.



Rakiplere gözdağı



Trabzonspor’un 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı Daniel Sturridge ise henüz sahne almadı. Liverpool ile yollarını ayırmasının ardından Karadeniz ekibine imza atan dünyaca ünlü golcü, bordo-mavili takımın hücum hattına hem rekabet getirecek hem de büyük güç katacak. En skorer oyuncusu Rodallega’yı elden çıkardığında hücum hattının zayıfladığı düşünülen Karadeniz ekibi bunun tam aksine gol yollarında büyük güç kazandı. Bordo-mavili takım hücum gücüyle hem Süper Lig hem de Avrupa arenasındaki rakiplerinin gözünü korkutmayı başardı.