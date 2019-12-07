Dakar’da bir efsane Laia Sanz

Red Bull sporcusu Laia Sanz, Dakar Rallisi tarihine adını yazdırmak istiyor. Dünyanın en zorlu rallisi olarak değerlendirilen Dakar Rallisi’nde üst üste 9 sene yarış tamamlamayı başaran Sanz, bu sayıyı 10’a taşıyarak tarihte bunu gerçekleştiren ilk kadın sürücü olmanın peşinde. Geçen sene Peru’da gerçekleştirilen 41. Dakar Rallisi’nde motosiklet kategorisinde mücadele eden Red Bull sporcusu Laia Sanz, yarışı 11. sırada tamamlamıştı. İspanyol sporcu, 5 Ocak 2020’de Cidde’den başlayıp, 17 Ocak’ta Qiddah’ta noktalanacak 42. Dakar Rallisi’ne damga vurmak için parkura çıkacak.

‘Keyif almak istiyorum’

Bu sene kendisine çok büyük bir hedef koyan Red Bull sporcusu Laia Sanz, “Her şeyin ötesinde motosikletimin üstünde keyif almak istiyorum. Zaten benim motivasyon kaynağım da güzel zaman geçirmek. Diğer yandan tabii ki hedefim iyi sonuçlar elde etmek. Çünkü biliyorum ki iyi sonuçlar kazandıkça, bu spora kendimi adamaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.