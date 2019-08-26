Damga vuran kararlar!

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Medipol Başakşehir maçına damgasını vuran isim teknik direktör Ersun Yanal oldu. 1-0 geriden gelip maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal’ın çıkardığı kadro ve maç içinde yaptığı hamleler neticesini verdi.



Hasan Ali’den sonra Isla’nın da sakatlanmasıyla beraber deneyimli çalıştırıcı kanat bekleriyle ilgili sıkıntı yaşadı. Sol kanatta mecburen ters ayaklı Dirar’ı oynatan Yanal, ilk etapta sağ bek pozisyonu için Murat Sağlam’ı düşündü. Ancak genç futbolcunun bu maçı kaldırmakta zorlanacağı tespitinden sonra Ozan Tufan’ı buraya monte etti.



1 yılı aşkın süre sonra futbola dönen ve ilk resmi maçına Gazişehir Gaziantep maçıyla çıkan Tolga Ciğerci’nin artık son bölümler yaklaşırken oyundan alınması beklenirken Yanal, ısrar etti. Bunda en büyük etken Tolga’nın takımın en dayanıklı isimlerinden biri olmasıydı. Nitekim sahada kalan Tolga, 77’de yaptığı orta ile takımının beraberlik golünü bulmasını sağladı. Ersun Yanal, ikinci yarıyla birlikte oyuna müdahale etti, Zajc, Alper ve Ferdi’yi oyuna aldı. Bu üçlünün hazırladığı pozisyonda da galibiyet golü geldi. Orta sahada rakibinden topu kapan Alper oldu.



Zajc atağı başlattı ve Ferdi’yi gördü. Topu önüne alan Ferdi klas bir orta ile arka direkteki Dirar’ın golü bulmasını sağladı. Bu üç diri oyuncunun girmesi yorgun Başakşehir orta saha ve savunmasını yıprattı.