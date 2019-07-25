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25.07.2019 - 17:41| ANKARA (AA)

Dani Ceballos kiralık olarak Arsenal'de

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İspanyol orta saha oyuncusu Dani Ceballos'u Real Madrid'den bir sezonluğuna kiraladı.

Dani Ceballos kiralık olarak Arsenal'de

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun 2019-20 sezonunda kiralanması konusunda İspanya temsilcisi Real Madrid ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Real Madrid'e 2017 yılında Real Betis'ten transfer olan Dani Ceballos, Arsenal'de bu sezon 8 numaralı formayı giyecek.

İspanya Milli Takımı'nda 6 maçta görev alan Ceballos, Real Madrid formasıyla 56 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı.

 

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