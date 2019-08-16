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16.08.2019 - 11:17| FANATİK

Daniel Sturridge imzayı atıyor

Trabzonspor'un annesi ve menajer amcasını Türkiye'ye getirdiği İngiliz golcü Daniel Sturridge'in transferinde son derece hareketli saatler yaşanıyor. Ada basını, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan 29 yaşındaki santrforun Bordo Mavililer'e imza atmasının an meselesi olduğunu duyurdu.

Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılmasının ardından santrfor arayışlarına geçen Trabzonspor, uzun bir süredir İngiliz golcü Daniel Sturridge'in peşinden koşuyordu. Bordo Mavililer'den aldığı teklifi ilk etapta reddettiği açıklanan 29 yaşındaki santrforun annesi ve manejer amcasının geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmesi transfer iddialarını yeniden alevlendirmişti.

ESPN'in Birleşik Krallık edisyonunda yer alan haberde ise adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan golcü oyuncunun Trabzonspor'la sözleşme imzalamaya artık çok yakın olduğu ifade edildi.

Haberde Fırtına'nın bonservisi elinde olan yıldız isme yıllık 2-3 milyon euro bandında bir maaş ve performans bonusları önerdiği ve transferde sona geldiği belirtildi. Sturridge ailesi, Bordo Mavililer'in dün Sparta Prag'ı UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda 2-1 yendiği rövanş maçını da tribünden seyretmişti. 

Daniel Sturridge imzayı atıyor

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 16 Ağustos 2019
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