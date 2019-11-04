Daniel Sturridge takÄ±mdan ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 KasÄ±m PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Rusya'nÄ±n Krasnodar takÄ±mÄ± ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â

Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman yÃ¶netiminde basÄ±na ve taraftara kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda bordo-mavili futbolcularÄ±n, koÅŸunun ardÄ±ndan ayak tenisi oynadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Antrenmana, sakatlÄ±klarÄ± devam eden AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r, Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. SÃ¼per Lig'in 9. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada sakatlanan Daniel Sturridge'in ise takÄ±mdan ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

Trabzonspor, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla Krasnodar maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.