Danışman hakem formülü

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Fenerbahçe derbisi ardından düzenlediği basın toplantısı büyük yankı buldu. Toplantıda hakem Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan ve Merkez Hakem Kurulu'nu eleştiri yağmuruna tutan Çebi, hakem gözlemcisi veya hocasıyla anlaşmak istediklerini açıklamıştı. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Göreve gelir gelmez son dönemlerde Beşiktaş aleyhine yapılan hakem hatalarını masaya yatıran yönetim, yerli veya yabancı bir hakem danışmanı için kolları sıvadı. Yurt içi ve yurt dışında ismi Beşiktaş ile uyuşacak bir eski hakemle anlaşmak isteyen siyah-beyazlılar, hem teknik ekip ve futbolculara eğitim verecek hem de maçlardan sonra hakemin performansı hakkında kulüp adına kamuoyuna açıklamalarda bulunacak bir ismi göreve getirmenin planlarını yapıyor.

Sadece maçlardaki tartışmalı pozisyonlar için değil, VAR protokolü başta olmak üzere, birçok kafa karıştıran detayları da değerlendirecek olan hakem danışmanının, ligin ikinci yarısında göreve başlatılması düşünülüyor.

Önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında bu konu da diğer gündem maddeleriyle birlikte masaya yatırılırken, yöneticilerin, "Özellikle ligin ikinci yarısında bu tür hakem hataları çok gündeme gelecek. Bizim şimdiden önlem almamız lazım. Kapalı kapılar arkasında bir şeyler konuşuluyor mu bunları yakından takip etmeliyiz. Hatalar hep bize karşı oluyor. Bu hakem danışmanlığı sadece bize değil, Türk futboluna adalet getirecek bir hamle olabilir. Bunu her kulüp yapmalı" diye konuştukları ifade edildi.