Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Dany Nounkeu Fransa yolcusu
08.12.2019 - 10:17 | | SPORX

Dany Nounkeu Fransa yolcusu

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray formalarını da giyen Dany Nounkeu, Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse ile anlaşma sağladı.

Dany Nounkeu Fransa yolcusu

Ülkemizde Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor, Bursaspor, Karabükspor formaları giyen ve son olarak Akhisarspor ile sözleşmesi yaz aylarında bittikten sonra bir süredir kulüp arayan Dany Nounkeu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

33 yaşında futbolu bırakmaya niyeti olmadığını söyleyen Kamerunlu oyuncu, "Tecrübelerimi genç Toulouse ile paylaşmak istiyorum. Şu anda boştayım ve yeni bir rekabete hazırım. Birçok farklı proje geldi önüme ancak kalbim Toulouse'da ve önceliğim oraya geri dönmek. İyi durumda olmak ve yüksek seviyede oynamak için eski takımımla idmanlara devam ediyordum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 155 maçta 12 bin 706 dakika süre alan Dany, 1 gol ve 4 asistle skor katkısında bulunmuştu.

Dany Nounkeu Fransa yolcusu

Messi, daha önce de Mallorca'ya karşı hat-trick yapmıştı

    Fabian Ruiz Udinese'ye böyle ceza kesmisti...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Tesislerde çok konuşuldu! UEFA tehlikesi...'

    'Tesislerde çok konuşuldu! UEFA tehlikesi...'

    Dany Nounkeu Fransa yolcusu

    Dany Nounkeu Fransa yolcusu

    Süper Lig puan durumu! Süper Lig'de günün maçları

    Süper Lig puan durumu! Süper Lig'de günün maçları

    Kasımpaşa – Beşiktaş maçı canlı bahisle Misli.com'da!

    Kasımpaşa – Beşiktaş maçı canlı bahisle Misli.com'da!

    Sıradaki Haber