Dario Moio: Kolarov kesin Roma’da kalıyor

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Aleksandar Kolarov, takımı Roma’nın dün akşamki hazırlık karşılaşmasında müthiş bir gole imzasını attı. Athletic Bilbao ile oynadıkları ve 2-2 biten maçta, kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sırp oyuncu, 35 metre mesafeden kaleci Simon’u avladı.



Perugia’daki Renato Curi Stadı’ndaki mücadelede 45 dakika sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu, gol dışındaki genel performansıyla da beğeni topladı. Sarı-lacivertli ekibe gelmesine kesin gözüyle bakılırken, İtalyan ekibinin başına Paulo Fonseca’nın geçmesiyle transfer zora girmiş, Portekizli teknik adam kendisinin takımda tutulmasını istemişti.



Juventus’tan bir diğer sol bek Spinazzola’nın transfer edilmesiyle durumu merak konusu olan Kolarov’a Fonseca’nın stoperde görev verme planı yaptığı ortaya çıktı. Teknik adam oyuncuyu hazırlık maçlarında bu görevinde deneyerek durumunu görmek istedi.



İl Romanista gazetesinin karşılaşmayı takip eden Roma takımı muhabiri Dario Moio, Skorer’e yaptığı açıklamada Sırp futbolcunun dünkü maçta doğal pozisyonu olan sol bekte oynatıldığını aktararak şunları söyledi: “Kolarov, Bilbao karşısında çok iyi bir performans sergiledi. İyi performansını güzel bir golle süsledi. Bu saatten sonra artık ‘Kolarov, kesin Roma’da kalıyor’ diyebilirim”.