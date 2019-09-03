Darüşşafaka Cemiyeti 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' için koşuyor

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 3 Kasım 2019 Pazar günü düzenlenecek olan 41’inci İstanbul Maratonu’nda yerini alarak, eğitimde fırsat eşitliğine destek vermeye devam ediyor. Maratonda koşacak ya da yürüyecek gönüllülerin Darüşşafaka'da yeni eğitim görmeye başlayacak 120 öğrencinin 1 yıllık eğitim masraflarını destekleyecek 800 bin TL’nin toplanmasına katkıda bulunması hedefleniyor.

156 yıldır küçük yaşta ebeveyn kaybı yaşamış, maddi olanakları sınırlı, yetenekli çocukların çağdaş bir eğitimle buluşabilmesi için çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, bu maratonda ‘Söz konusu eğitimse yardıma koşarız’ diyen eğitim sevdalılarının desteklerini bekliyor. Toplumsal dayanışmaya ilham kaynağı olan Adım Adım oluşumunun katılımcılarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti'ne destek vermek isteyenler, “İyilik Peşinde Koş” (İPK) platformuna üye olarak yardımseverlik koşularına katılabiliyor. Darüşşafaka için koşarak ya da yürüyerek bağış toplayan gönüllüler, İPK sistemi sayesinde topladıkları bağış miktarını ve destekçilerini kolaylıkla takip edebiliyor. Maratona katılmak isteyen gönüllüler başvuru için gereken bilgileri adimadim@darussafaka.org web sitesi ziyaret ederek öğrenebiliyor.