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HaberlerBeko Basketbol LigiDarüşşafaka, Sinan Güler'e imza attırdı
30.08.2019 - 15:00| İSTANBUL (AA)

Darüşşafaka, Sinan Güler'e imza attırdı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, kadrosuna kattığı oyun kurucu Sinan Güler için imza töreni düzenledi.

Darüşşafaka, Sinan Güler'e imza attırdı

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda kulüp başkanı Ümit Başkırt ve genel menajer Ahmet Eran'ın yer aldığı imza töreninde, 35 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sinan Güler, geride kalan sezon Fenerbahçe Beko formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde 27 maçta, 5,8 sayı, 2,3 asist ve 1,8 ribauntla, THY Avrupa Ligi'nde ise 14 müsabakada, 1,5 sayı, 0,6 asist ve 0.1 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

 

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