ING Basketbol SÃ¼per Ligi 11. hafta maÃ§Ä±nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, sahasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta'yÄ± 78-59 maÄŸlup etti.Â

Bu sonuÃ§la DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, ligde 6. galibiyetini aldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta ise 7. maÄŸlubiyetini yaÅŸadÄ±. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketlerle baÅŸlayan mÃ¼cadelenin ilk 5 dakikasÄ±nÄ± DarÃ¼ÅŸÅŸakafa Tekfen 11-8 Ã¶nde geÃ§ti. Kalan bÃ¶lÃ¼mde dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlarla etkili olan BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta'ya pota altÄ±ndan kaydettiÄŸi sayÄ±larla karÅŸÄ±lÄ±k veren ev sahibi takÄ±m, ilk Ã§eyreÄŸi 19-17 Ã¼stÃ¼n kapattÄ±.Â

Ä°kinci periyoda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen etkili baÅŸladÄ±. YeÅŸil-siyahlÄ± takÄ±mÄ±n etkili savunmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda zorlanan BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta, skor Ã¼retmekte sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±. DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, Jarrod Jones'un basketleriyle 19. dakikada 15 sayÄ±lÄ±k fark elde etti: 36-21. BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta, periyodun son 1 dakika 13 saniyesinde 7 sayÄ± bulsa da DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen soyunma odasÄ±na 36-28 Ã¶nde gitti.

MÃ¼cadelenin ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki iyi oyununu 3. periyodun baÅŸÄ±na da taÅŸÄ±yan BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta, McKissic'in basketiyle 24. dakikada farkÄ± 3 sayÄ±ya indirdi: 38-35. DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, 3 sayÄ± Ã§izgisinin gerisinden ve hÄ±zlÄ± hÃ¼cumlardan bulduÄŸu sayÄ±larla 28. dakikada farkÄ± tekrar Ã§ift hanelere taÅŸÄ±dÄ±: 48-37. Ev sahibi takÄ±m, son Ã§eyreÄŸe 18 sayÄ±lÄ±k avantajla girdi: 57-39.Â

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ periyotta rahat bir oyun sergileyen ve skor avantajÄ±nÄ± koruyan DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, sahadan 78-59 galip ayrÄ±ldÄ±.

Salon: DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Ayhan ÅžahenkÂ

Hakemler: ErÅŸan Kartal, Yener YÄ±lmaz, Serhat BÃ¼kerÂ

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen: Kartal Ã–zmÄ±zrak 6, Jones 14, DoÄŸuÅŸ Ã–zdemiroÄŸlu 8, Colson 16, Hamilton 4, Mahir AÄŸva 2, Doruk Dora 5, Berk Demir 2, Erkan VeyseloÄŸlu 2, Sinan GÃ¼ler 15, Efe SarÄ±ca, Troy Selim Åžav 4Â

BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta: Theodore 9, Gotcher 14, Burak Can YÄ±ldÄ±zlÄ± 4, McKissic 6, Samet Geyik 6, Sabahattin Can GÃ¶ndÃ¼r, Ä°smet AkpÄ±nar 12, OÄŸuz SavaÅŸ, Durisic 8

1. Periyot: 19-17Â

Devre: 36-28Â

3. Periyot: 57-39Â

BeÅŸ faulle Ã§Ä±kan: 39.30 Theodore (BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta)