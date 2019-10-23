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23.10.2019 - 14:56 |

Darüşşafaka Tekfen: Birlikte güçlüyüz

Darüşşafaka Tekfen'den EuroCup’ta oynaycağı 4 iç saha maçı için avantajlı bilet paketleri çıkardı.

Darüşşafaka Tekfen: Birlikte güçlüyüz

Celal Umut Eren / Skorer

Ülkemizi EuroCup'ta temsil eden ve bu kupayı 2018 yılında müzesine götüren Darüşşafaka Tekfen, EuroCup'ta bu sezon oynayacağı 4 iç saha maçı için avantajlı bilet paketlerini satışa sundu.

UNİCS Kazan, Cedevita Olimpija, Joventut Badalona ve Germani Brescia Leonessa ile Volkswagen Arena’da oynanacak 4 maç için, 6 farklı kategoride indirimli paketler satışa çıkarıldı.

Ayrıca kampanya dahilinde, kombine satın alımı yapanlara kulüp şapka ve atkısı hediye ediliyor. Kombineler 150 TL'den başlayan fiyatlarla Biletix üzerinden satın alınabiliyor.

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