Darüşşafaka Tekfen: Birlikte güçlüyüz

Celal Umut Eren / Skorer

Ülkemizi EuroCup'ta temsil eden ve bu kupayı 2018 yılında müzesine götüren Darüşşafaka Tekfen, EuroCup'ta bu sezon oynayacağı 4 iç saha maçı için avantajlı bilet paketlerini satışa sundu.

UNİCS Kazan, Cedevita Olimpija, Joventut Badalona ve Germani Brescia Leonessa ile Volkswagen Arena’da oynanacak 4 maç için, 6 farklı kategoride indirimli paketler satışa çıkarıldı.

Ayrıca kampanya dahilinde, kombine satın alımı yapanlara kulüp şapka ve atkısı hediye ediliyor. Kombineler 150 TL'den başlayan fiyatlarla Biletix üzerinden satın alınabiliyor.