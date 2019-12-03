Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeko Basketbol Ligi Haberleri Darüşşafaka Tekfen, Europcar ile nikah tazeledi
03.12.2019 - 13:16 | | İSTANBUL (AA)

Darüşşafaka Tekfen, Europcar ile nikah tazeledi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen'e, araç kiralama şirketi Europcar arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi.

Darüşşafaka Tekfen, Europcar ile nikah tazeledi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen'e, araç kiralama şirketi Europcar arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi.

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında Darüşşafaka Tekfen, 2019-2020 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa'da oynayacağı tüm müsabakalarda, Europcar logolu şortlarla mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Darüşşafaka ile yenilemiş oldukları sponsorluk anlaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Türk sporuna katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Bir asırdır Türk gençlerine yaptığı yatırımın yanı sıra Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil eden Darüşşafaka Spor Kulübü ile sektörünün lider markalarından Europcar'ın iş birliğine sahne olacak 2019-2020 sezonunda yeni zaferler yaşayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

Emrah Başsan’dan küfreden taraftara tepki
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

Göztepe gençleriyle güldü

Göztepe gençleriyle güldü

Sıradaki Haber