Badalona Olimpik Salonu'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma, TSÄ° 21.45'te baÅŸlayacak.

Organizasyonda yaptÄ±ÄŸÄ± ilk 2 maÃ§Ä± kazanan DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, 6 takÄ±mÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± C Grubu'nda ilk sÄ±rada bulunuyor. Ä°lk hafta maÃ§Ä±nda Cedevita Olimpija'yÄ± 79-73 yenen yeÅŸil-siyahlÄ± ekip, ikinci mÃ¼sabakasÄ±nda ise Nanterre 92'yi 72-65 maÄŸlup etti.

Grupta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 2 karÅŸÄ±laÅŸmada birer galibiyet ve maÄŸlubiyet yaÅŸayan Joventut Badalona ise averajla 2. sÄ±rada yer alÄ±yor.

Ä°ki takÄ±m ULEB Avrupa KupasÄ±'nda 3. kez karÅŸÄ±laÅŸacak. Organizasyonda 2004-2005 sezonunda Ä°stanbul'da yapÄ±lan maÃ§Ä± DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen 75-65, Ä°spanya'da oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± ise Joventut Badalona 93-78 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

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