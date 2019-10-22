Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanında

Germani Brescia Leonessa ile Darüşşafaka Tekfen arasında Brescia şehrindeki Palaleonessa Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

Grubundaki ilk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan yeşil-siyahlılar, averajla lider durumda bulunuyor. Darüşşafaka Tekfen, geçen hafta İspanya'da Joventut Badalona'ya Klemen Prepelic'in son saniyede kendi yarı sahasından attığı basketle 85-82 yenilmişti.

İtalya ekibi Germani Brescia Leonessa da Darüşşafka Tekfen gibi ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. İtalyan temsilcisi, haftaya averajla 4. sırada girdi.