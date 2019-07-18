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18.07.2019 - 10:52| İSTANBUL (AA)

Darüşşafaka'dan NBA'ye! Stanton Kidd Utah'ta...

Geride kalan sezonu Darüşşafaka Tekfen'de tamamlayan Stanton Kidd, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz'e transfer oldu.

Darüşşafaka'dan NBA'ye! Stanton Kidd Utah'ta...

NBA ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 27 yaşındaki forvet oyuncusunun transferini duyururken, sözleşmenin süresiyle ilgili bilgiye yer vermedi.

ABD'li basketbolcu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 9,6 sayı, 3,7 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.

Kidd, ayrıca Darüşşafaka formasıyla 2017-2018 sezonunda ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

 

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