Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeDaum'dan Kruse'ye övgü yağmuru
12.10.2019 - 16:30 | | Fanatik

Daum'dan Kruse'ye övgü yağmuru

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Bild gazetesiyle gerçekleştirdiği söyleşide sarı lacivertliler'in Alman yıldızı Max Kruse hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Sarı Lacivertliler'de forma giyen vatandaşı Max Kruse'ye övgüler yağdırdı. Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Bursaspor'u da çalıştıran 65 yaşındaki deneyimli teknik adam, Bild gazetesiyle gerçekleştirdiği özel röportajda 31 yaşındaki Alman futbolcu ve Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunurken şunları söyledi:

"Kruse, Fenerbahçe açısından hep ihtiyaç duyulacak bir futbolcu. Kendisi, doğru bir isim ve antrenörün saha içindeki eliymiş gibi oynayan ofansif bir orta saha oyuncusu. Galatasaray'la oynanan derbi mücadelesinde milli marşı okuyarak 'Bakın, ben buradayım ve sizinle birlikteyim.' mesajını verdi. Bu, takımla bütünleşmesinin bir sinyalidir.

Şayet yabancı bir futbolcu milli marşı okuyorsa bu, son derece sembolik bir davranıştır. İnsanlara sizin onlardan biri olduğunuzu düşündürtür. Türk takımlarının Avrupa arenasında arkalarda kalmasının en önemli nedenlerden biri teknik direktörlerin çabuk kovulması. Diğer sıkıntı ise genç futbolcuların yetiştirilmesi konusunda yaşanan eksiklik. Pek çok Türk kulübü yurt dışından hazır futbolcuları tercih ediyor."

Daumdan Kruseye övgü yağmuru

    Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    PSG, Türkiye'deki 7. akademisini açtı

    PSG, Türkiye'deki 7. akademisini açtı

    Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Sigorta: 74-65

    Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Sigorta: 74-65

    İtalyan senatörden Merih ve Cengiz'e skandal sözler!

    İtalyan senatörden Merih ve Cengiz'e skandal sözler!

    Sampdoria, Claudio Ranieri ile anlaştı!

    Sampdoria, Claudio Ranieri ile anlaştı!

    Sıradaki Haber