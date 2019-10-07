David Blatt, Olympiakos'tan ayrÄ±ldÄ±

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Ä°ki yÄ±ldÄ±r Yunan temsilcisini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran ve aÄŸustos ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla Multipl Skleroz (MS) hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran 60 yaÅŸÄ±ndaki Blatt, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, yÃ¶netimle yaptÄ±klarÄ± uzun gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan yollarÄ± ayÄ±rmaya karar verdiklerini kaydetti.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise "BÃ¼yÃ¼k bir antrenÃ¶r ve harika bir insanla yollarÄ± ayÄ±rmak herkes iÃ§in Ã§ok zor. Basketbolun en Ã¶nemli figÃ¼rlerinden biriyle Ã§alÄ±ÅŸmak bizim iÃ§in onurdu." ifadeleri yer aldÄ±Â

TÃ¼rkiye'de Anadolu Efes ve DarÃ¼ÅŸÅŸafaka takÄ±mlarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Blatt, 2014 yÄ±lÄ±nda Maccabi Tel Aviv ile THY Avrupa Ligi'nde ÅŸampiyonluk yaÅŸadÄ±.

2014-2016 yÄ±llarÄ±nda Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takÄ±mlarÄ±ndan Cleveland Cavaliers'Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Ä°srailli baÅŸantrenÃ¶r, Rusya Milli TakÄ±mÄ±'yla da 2007 Avrupa Basketbol ÅžampiyonasÄ±'nda altÄ±n madalya kazandÄ±