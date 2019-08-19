19.08.2019 - 14:12| Basket Dergisi
David Blatt'tan hastalık açıklaması
Olimpiakos'un dünyaca ünlü koçu David Blatt, sağlığı ile ilgili bir açıklama yaptı. PPMS hastalığına yakalandığını duyuran İsrailli koç, 'Bununla yaşamayı öğreneceğim' dedi.
Yunan ekibinin resmi sitesinde görüşlerini paylaşan İsrailli koç,birkaç ay önce "Primary Progressive Multipl Skleroz" (PPMS) hastalığına yakalandığını duyurdu.
Bunun bir otoimünin rahatsızlığı olduğunu söyleyen Blatt, "Bu hastalığın bir çaresi yok. Depresyona girmek kolay. Ben mücadele edip bununla yaşamayı öğreneceğim" dedi.
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