David Blatt'tan hastalık açıklaması

Yunan ekibinin resmi sitesinde görüşlerini paylaşan İsrailli koç,birkaç ay önce "Primary Progressive Multipl Skleroz" (PPMS) hastalığına yakalandığını duyurdu.

Bunun bir otoimünin rahatsızlığı olduğunu söyleyen Blatt, "Bu hastalığın bir çaresi yok. Depresyona girmek kolay. Ben mücadele edip bununla yaşamayı öğreneceğim" dedi.

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