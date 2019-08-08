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Haberlerİngiltere Premier LigDavid Luiz, Arsenal'de!
08.08.2019 - 22:09

David Luiz, Arsenal'de!

Arsenal, David Luiz transferini resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Chelsea'den Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz ile anlaşma sağladı.  Arsenal Kulübü, transferin son gününde 32 yaşındaki stoper David Luiz ile sözleşme imzalandığını duyurdu. 

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Arsenal'ın bu transfer için Chelsea'ye 8 milyon sterlin bonservis ücreti verdiği öne sürüldü. 

Geçen sezon Chelsea'de 50 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol kaydetti.

David Luiz, Arsenalde

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