De Colo inanÄ±lmazÄ± baÅŸardÄ±! 0.4 saniye kala...

THY Avrupa Ligi'ndeÂFenerbahÃ§e Beko kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸataÂ Valencia ile son vermek iÃ§in sahaya Ã§Ä±ktÄ±.

Uzun sÃ¼re Ã¶nde gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§Ä±n son Ã§eyreÄŸindeÂ Valencia farkÄ± eritti. Ä°spanyol takÄ±mÄ± 0.4 saniye kala attÄ±ÄŸÄ± basket ile 85-82 Ã¶ne geÃ§ti. FenerbahÃ§e Beko baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ mola alarak oyu Ã§izdi. 0.4 saniye kala baÅŸlayan oyunda De Colo attÄ±ÄŸÄ± basket ile takÄ±mÄ±na adeta hayat verdi. FenerbahÃ§e Beko'yu uzatmaya taÅŸÄ±yan De Colo'nun basketi, Ãœlker Spor ve Etkinlik Salonuâ€™nda bulunan seyirciyi de coÅŸturdu. Uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde rÃ¼zgarÄ± arkasÄ±na alan temsilcimiz bulduÄŸu basketler ile farkÄ± aÃ§tÄ±.

Fakat son saniyeleri iyi oynayanÂ Valencia sahadan 100-98 galip ayrÄ±ldÄ±.

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