De Ligt 75 milyon euroya Barcelona'da...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transfer döneminin başlamasıyla arka arkaya sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Ajax’ın bu sezon parlayan savunmacısı De Ligt’in Barcelona yolunda olduğu belirtildi. Katalan radyosunda yer alan haberde, Ajax ile Barcelona arasında anlaşmanın tamamlandığı bildirildi.

Buna göre Frenkie de Jong için 75 milyon euro gözden çıkaran Barça, bir diğer Ajax’lı yıldız için de kesenin ağzını açtı. Katalan ekibinin De Ligt için de 75 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Genç savunmacının da Barcelona’da oynamak istediği ve takım arkadaşı Frenkie de Jong’un yanına gitmeyi düşündüğü kaydedildi. Hollanda Milli Takımı forması da giyen 19 yaşındaki De Ligt, son olarak oynanan UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz-Hollanda maçı sonrası Cristiano Ronaldo’dan Juventus’a gelmesi konusunda telkin almıştı.