De Ligt resmen Juventuslu

Skorer - Ajax'ın yıldızları bir bir dünya devlerine transfer olmaya devam ediyor. Frenkie de Jong'un Barcelona'ya katılmasının ardından bir hamle de Juventus'tan geldi.

İtalyan devi, Hollandalı stoper de Ligt'i 75 milyon euroya transfer ettiğini resmen duyurdu. Siyah beyazlılar genç savunmacıya yıllık 12.5 milyon euro ücret ödeyecek.

Yıldız isimle 2024 yılına kadar sözleşme imzalanırken, oyuncunun serbest kalma maddesi ise 150 milyon euro...