Defansif oynamadık!

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Sarı-lacivertli heyet, mevcut futbolcu kadrosu içinde rakibe önlem alarak sahaya ‘kazanmak’ için çıktıklarının altını çizdi. Yanal’ın penaltıyla beraber Tolga, Hasan Ali Kaldırım ve Moses’ın kaçırdığı net pozisyonların göz önüne getirilmesini istediği bildirildi.

Fenerbahçe teknik heyeti, Süper Lig’in 12. haftasında 0-0 sona eren Yeni Malatyaspor maçının analizini yaptı. Beraberlik sonrasında iki önemli vurgu vardı.

Sarı-lacivertli takımın son 15 dakikada oyun ve fizik olarak rakibine karşı üstün olmasıydı. Yeni Malatyaspor’un sert oyunu son bölümle beraber düşüşe geçti.

Bu sırada fiziksel olarak ayakta kalan ve daha etkili olan Fenerbahçe oldu. Buna rağmen takımın maçı kazanamamış olması golcü eksikliğine bağlı.

2013-14 sezonunda Kuyt-Emenike-Sow-Webo gibi dört golcüye sahip olan sarı-lacivertliler bu isimlerden 47 gol kazanmıştı. Bu yıldızlardan biri mutlaka maçı koparacak golü buluyordu. Mevcut kadroda ise Vedat Muriç’e fazla yük binmiş durumda. Alternatifi olarak düşünülen Mevlüt Erdinç de daha iyi bir isim alınamadığı için kadroya mecburen ve maliyeti makul olduğu için dahil edilmişti ve Ersun Yanal’ın ilk tercihlerinden biri değildi. Dolayısıyla takım yine 2013-14’teki gibi fiziksel olarak güçlü ve rakiplerine göre ayakta kalıyor. Ancak gol gelmeyince sonuç da gelmiyor. Geçmişe göre bir başka sorun da kanatların skora katkı vermemesi. Victor Moses ve Garry Rodrigues de suskun kalınca sıkıntı büyük oluyor. Ersun Yanal’ın 2013-14’te nisan ayında şampiyon olduğu sezonda sarı-lacivertliler 13. haftada 6 puan farkla liderdi. Daha da dikkat çeken detay da gol sayısıydı. O sezon 12 haftada 28 gol atan Fenerbahçe, ligin en golcü takımıydı.

Bu sezon, 12. hafta itibariyle 21 gol atabilen takımın esas sorunu da bu oluyor. İki sezonun kıyaslamasında ortaya çıkan rakamlar da teknik heyetin bu tespitini destekliyor. Teknik heyet esas olarak Yeni Malatyaspor maçında defansif oyun oynandığına dair eleştirelere katılmıyor. Mevcut oyuncu kadrosu içinde rakibe de önlem alarak sahaya kazanmak için çıkıldığı ifade edildi.

Ersun Yanal, defansif futbol eleştirilerine kaçan penaltının yanısıra Tolga Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım ve Moses’ın net pozisyonlarını hatırlatarak cevap verdi.

Altay Bayındır’a tam not

Sarı-lacivertlilerde Yeni Malatyaspor deplasmanında başarılı performansıyla dikkat çeken Altay Bayındır alkış aldı. Etkili bir 90 dakika çıkaran genç kaleci, 6 net kurtarışıyla teknik heyetin takdirini kazandı. Altay, bu sezon ligde en iyi maçlarından birini oynadı. Maçın başında Jahovic’in müdahalesiyle sakatlık da geçiren Altay buna karşın ayakta kaldı.