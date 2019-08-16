Değişim çare olmadı!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de 2. kez göreve gelen Ersun Yanal, zorlu bir sınavdan geçiyor. Geçtiğimiz sezonun ortasında koltuğa oturan Yanal, transfer konusunda bir türlü aradığını bulamadı.



Aralık 2018’den bu yana geçen 9 aylık sürede 2 farklı transfer dönemi geçiren tecrübeli çalıştırıcı, 13 futbolcu transfer etti. Ocak 2019 döneminde Serdar Aziz, Sadık, Tolgay Arslan, Victor Moses ve Miha Zajc kadroya katıldı. Şu anda yaz döneminde ise 8 yeni isim geldi. Max Kruse, Vedat Muriç, Deniz Türüç, Zanka, Murat Sağlam, Allahyar, Garry Rodrigues ve Altay Bayındır sarı-lacivertlilere imza atan futbolcular oldu.

13 transferlik bu dönemde Fenerbahçe’nin takviye yaptığı mevkiiler de dikkat çekti. 3 stoper, 3 orta saha, 1 sağ bek, 3 kanat oyuncusu, 2 forvet ve 1 kaleci alındı. Buna karşın transferde ihtiyaçlar son bulmadı.



Sarı-lacivertli takımda 9 ayda yapılan 13 transferin yanında 2 oyuncu da ekstra kadroya katıldı. Alanyaspor’a kiralık giden Ozan Tufan takıma katıldı. Ayrıca geçen sezonun tamamını sakat geçiren Tolga Ciğerci de iyileşti. Her iki futbolcu da kadroda yerini alıp, orta saha rotasyonuna dahil edildi. Buna karşın Ersun Yanal, ‘6’ numara isteğini yönetime iletti.