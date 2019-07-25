Deivid De Souza: Şampiyonluk favorim Galatasaray

Brezilyalı futbol adamı Türk takımlarının transfer stratejisinin değişmesi gerektiğini söyledi.

Deivid şampiyonluk adına yeni sezonda Galatasaray'ı avantajlı gördüğünü ifade ederken ''Volkan kulübün idol oyuncularından biri. Birçok başarıda imzası var. Volkan Demirel ile yollar ayrılacaksa bile güzel ayrılmalı" dedi.

Fenerbahçe'ye 2006 yılında Sporting Lizbon'dan gelen Deivid de Souza, dört yıl sarı lacivertli formayı giydikten sonra 2010 yılında ülkesine dönmüştü. 39 yaşındaki Deivid, 2014 yılında da futbolu bıraktı.