Demir Grup Sivasspor - Ankaragücü: 3-1

Süper Lig’in 7. hafta mücadelesinde Sivasspor evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Konuk ekip 15. dakikada Orgill'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

Sivasspor'un gole yanıtı ise gecikmedi. Kırmızı beyazlılar 26. dakikada Mert Hakan'ın ayağından bulduğu golle maça dengeyi getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri yine Mert Hakan'ın attığı golle maçta ilk kez üstünlüğü yakaladı.

90+2. dakikada ise sahneye Yatabare çıktı ve skoru belirledi: 3-1

Bu galibiyetle Sivasspor puanını 12'ye yükseltirken, Ankaragücü 8 puanda kaldı.

GOL! 26', 48', 90+2' Yatabare Mert Hakan(Sivasspor) 15' Orgill(Ankaragücü)

İLK 11'LER

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Mert Hakan, Hakan, Traore, Yatabare, Fernando, Kone.

MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Sedat, Moke, HAsan, Faty, İlhan, Orgill.

Maçtan önemli notlar

9. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

15. dakikada Ankara ekibi öne geçti. Ceza alanı sol çaprazında Appindangoye topu kalecisi Samassa'ya aktarmak istedi. İki oyuncu arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meşin yuvarlak kaleci Samassa'yı geçerek ceza alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Orgill, topu boş filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Ceza alanındaki Traore'nin uzak köşeye ortasında Hakan Arslan kafayla meşin yuvarlağı içeriye doldurdu. Pozisyonu takip eden Mert Hakan Yandaş'ın bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

45 1. dakikada sağdan ceza alanına giren Kitsiou, topu müsait durumdaki Hasan Kaya'ya aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

48. dakikada Uğur'la duvar pası yapan Mert Hakan ceza alanına yaklaşırken, sert bur vuruşla köşeden topu filelerle buluşturarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

58. dakikada Mert Hakan'ın pasında sağdan Yatabare içeriye çevirdi, kaleye yönelen topu kaleci Korcan üstten kornere çeldi.

71. dakikada Faty sağdan içeriye gönderdi, savunmanın sektirdiği topa yerden İlhan vurdu, direk dibinde kaleci Samassa ayağıyla topu kornere çeldi.

85. dakikada Sadaev'in indirdiği topa gelişine Faty ceza alanı dışından sert vurdu, kaleci Samassa topu çelmeyi başardı.

90. dakikada Goiyano'nun pasında ceza alanında Erdoğan sol ayağı ile sert bir şut çıkardı, Korcan kornere çeldi.

90+3. dakikada sağdan Goiano sürüklediği topu Erdoğan'a aktardı. Erdoğan ceza alanına yerden gönderdi, arka direkte boş durumdaki Yatabare topu filelere gönderdi: 3-1.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.