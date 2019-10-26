Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor (CANLI)
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'u ağırlıyor.
Saat 15:00'de başlayan ve Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanan mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapıyor.
DG SİVASSPOR - ANTALYASPOR: 0-0 (İLK YARI SONA ERDİ)
19' Aatif Chahechouhe'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İLK 11'LER
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Traore, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare
Antalyaspor: Ferhat, Nazım, Celustka, Diego, Eren, Chico, Doğukan, Ufuk, Hakan, Aatif, Mukairu
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan gönderdiği topa hareketlenen Emre Kılınç'ın ceza alanı sağ çaprazından plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
30. dakikada Nazım Sangare'nin pasında ceza alanında topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak kornere gitti.
31. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Celustka'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.
33. dakikada savunmanın arkasına gönderilen yüksek topa hareketlenen Fernando'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak auta çıktı.
35. dakikada Traore'nin soldan ceza alanına ortasında Appindangoye'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.