Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDemir Grup SivassporDemir Grup Sivasspor - Antalyaspor (CANLI)
26.10.2019 - 15:03 |

Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor (CANLI)

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'u ağırlıyor.

Saat 15:00'de başlayan ve Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanan mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapıyor.

DG SİVASSPOR - ANTALYASPOR: 0-0 (İLK YARI SONA ERDİ)

19' Aatif Chahechouhe'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Traore, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

Antalyaspor: Ferhat, Nazım, Celustka, Diego, Eren, Chico, Doğukan, Ufuk, Hakan, Aatif, Mukairu

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan gönderdiği topa hareketlenen Emre Kılınç'ın ceza alanı sağ çaprazından plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

30. dakikada Nazım Sangare'nin pasında ceza alanında topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak kornere gitti.

31. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Celustka'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.

33. dakikada savunmanın arkasına gönderilen yüksek topa hareketlenen Fernando'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak auta çıktı.

35. dakikada Traore'nin soldan ceza alanına ortasında Appindangoye'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor (CANLI)

Yok böyle kontrol!
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kızılderililer, Washington Redskins’e karşı sokağa döküldü

Kızılderililer, Washington Redskins’e karşı sokağa döküldü

Beşiktaş'ta kulübün genel durumu mercek altında

Beşiktaş'ta kulübün genel durumu mercek altında

Mustafa Cengiz’in 8. derbi heyecanı

Mustafa Cengiz’in 8. derbi heyecanı

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Neslihan Demir Güler'e büyük onur

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Neslihan Demir Güler'e büyük onur

Sıradaki Haber