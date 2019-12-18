Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor: 0-1

Süper Lig'de en yakın rakibine 6 puan fark atarak lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor yoluna kupada da devam ediyor.

Evinde 2-0'ın rövanşında Enesler Erokspor'a 1-0 mağlup olan kırmızı beyazlı ekip adını son 16 turuna yazdırdı.

Maçtan dakikalar

27'nci dakikada Emre'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kone'nin şutu kaleci Özgün'de kaldı.

47'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Erdoğan ceza sahası dışından çok sert vurdu. Savunmadan seken topu kaleci Özgün iki hamlede kontrol etti.

52'nci sağ kanattan gelişen atakta Barış'ın ceza sahasına ortasında müsait pozisyonda Traore'nin kafa vuruşu direğin yanında dışarı çıktı.

54'üncü dakikada ani gelişen atakta Halil'in uzun pasında topla buluşan Abdurrahman ceza sahası sol çaprazından sert vurdu. Top üst direkten oyun alanına geri döndü.

63'üncü dakikada sol kanattan Erdoğan'ın ceza sahasına yerden ortasında Emre gelişine sert şutunda meşin yuvarlağı savunma çizgiden çıkardı.

78'inci dakikada Halil'in pasında savunmadan seken topu önünde bulan Alper ceza sahası sol çaprazından yerden çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmayı konuk takım Esenler Erokspor 1-0 kazandı. İlk maçı 2-0 kazanan Demir Grup Sivasspor bür üst tura yükseldi.