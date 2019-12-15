Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçı canlı bahisle Misli.com'da

Bu sezon son 6 maçta gösterdiği performansla liderliğe yükselen Sivasspor geçtiğimiz hafta zorlu deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup etmişti. 3 puan farkla ilk sıradaki yerini koruyan Kırmızı-beyazlılarda bu başarıdaki en büyük pay sahiplerinden biri de teknik direktör Rıza Çalımbay oldu. Tecrübeli hoca yeniden çalıştırdığı memleketinin takımında oynattığı futbolla ve kadrodan aldığı verimle dikkat çekerken Fenerbahçe’yi devirerek başarının tesadüf olmadığını ispatlama amacında.

Sahasında Gençlerbirliği’ni 5-2 yendiği maçta oynadığı istekli futbolla dikkat çeken Fenerbahçe’de sakatlıkları tamamen geçen Vedat ve Kruse takımın çehresini bir anda değiştirdi. Sezon başındaki iştahlı oyununa geri dönen Sarı-lacivertliler bu kritik deplasmanda kazanarak ilk devreyi lider bitirme amacına bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Ev sahibinde Hakan Arslan sarı kart cezalısı. Orta sahanın önemli ismi Mert Hakan Yandaş’ın durumu ise şüpheli. Fenerbahçe’de Victor Moses, Miha Zajc ve Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığı bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe son 9 sezondur ligin 15. haftalarında oynadığı maçların 8'ini kazanmayı başardı.

Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı ligdeki son 25 maçın 17'sinden sahadan yenik ayrıldı.

Fenerbahçe, Rıza Çalımbay’ın takımları karşısında son 11 maçın 8’ini kazandı.

Sivasspor'un ligdeki son 13 maçın 10'unda karşılıklı goller atıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilen Sivasspor – Fenerbahçe mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %24’ü Sarı-lacivertlilerin karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor. Maçta diğer öne çıkan bahislerde ise karşılıklı gol ve 2.5 gol üzeri seçenekleri ön plana çıkıyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ’ÜN TERCİHİ

Haftanın en önemli maçı Sivas'ta. Lider Sivasspor, zirve yarışında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu karşılaşmada karşılıklı gol olacağını ve beraberliğin öncelikle oynanması gerektiğini düşünüyorum. İki takım da kaybetmek istemeyecektir. Hatta ilk yarı 0 maç sonucu 0 bahsi kuponlarınızda oran da yükseltecektir. Toplamda 2-3 gol olur bahsini de oynamakta fayda var.