Demir Grup Sivasspor - Göztepe (CANLI)

Geçen hafta konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Göztepe, 17. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşıyor.

Saat 14.00'te başlayan ve Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

DG Sivasspor - Göztepe: 0-0 (İLK YARI SONUCU)

İLK 11'LER

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

Göztepe: Beto, Murat, Leo, Reis, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Mossoro, Deniz

Mert Hakan şoku

Sivasspor'da yıldız futbolcu Mert Hakan Yandaş, gördüğü sarı kartla ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Caner’in Deniz’i düşürmesi ile maçın hakemi serbest vuruş noktasını gösterdi. Berkan’ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Yatabare uzaklaştırdı.

26. dakikada Marcelo, Mert Hakan’dan kazandığı topu ceza sahası içerisindeki Yatabare ile buluşturdu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

32. dakikada sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahası içinde Mert Hakan’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.