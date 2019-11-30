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30.11.2019 - 14:40 |

Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, bugün Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa (CANLI)

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve saat 15.00'te başlayan müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Demir Grup Sivasspor ise 24 puanla ilk sırada yer alıyor.

 DG Sivasspor - Kasımpaşa: 2-0 (İLK YARI SONA ERDİ)

GOL: 11' Hakan, 17' Yatabare (Sivasspor)

İLK 11'LER

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Youssef, Fernandes, Hafez, Sadiku, Khalili, Aytaç, Quaresma, Mustafa, Koita

Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa (CANLI)

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