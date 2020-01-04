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04.01.2020 - 17:34 | | SİVAS (İHA)

Demir Grup Sivasspor'da hedef Abdul Khalili

Süper Lig'in ikinci devresi öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Kasımpaşa’dan ayrılmak üzere olan 27 yaşındaki orta saha Abdul Khalili ile temasa geçti.

Demir Grup Sivasspor'da hedef Abdul Khalili

İlk önce menajer aracılığıyla Abdul ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma tecrübeli bir orta saha kazandırmak adına Khalili’yi kadrosuna katmayı istiyor.

Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Abdul Khalili’nin de Sivasspor’dan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Bu sezon 18 maça çıkan İsveçli oyuncu 2 gol ve 1 asist yaptı.

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