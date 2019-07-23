Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDemir Grup SivassporDemir Grup Sivasspor'un Hollanda kampı başladı
23.07.2019 - 10:13| SİVAS (AA)

Demir Grup Sivasspor'un Hollanda kampı başladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un Hollanda kampı başladı.

Demir Grup Sivasspor'un Hollanda kampı başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'nun Gerede ilçesinde tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya gitti.

Sivasspor burada günde yapacağı çift antrenmanla hazırlarını sürdürecek. Sivasspor'da uzun süredir sakatlığı bulunan golcü oyuncu Hugo Vieira ile yeni transfer Isaac Cofie da kampa katıldı. Hollanda kampını 31 Temmuz'a kadar devam ettirecek olan Sivas temsilcisi burada 2 hazırlık maçı yapacak.

Kırmızı-beyazlılar, yarın Vitesse, 29 Temmuz Pazartesi Ajax ile karşılaşacak.

Hollanda kampının ardından 2 gün izin yapacak olan kırmızı-beyazlılar, 3 Ağustos'ta Sivas'ta yeniden topbaşı yapacak.

Sivasspor, ligin ilk haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

 

 

90+ | Eljif Elmas Napoli'de
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cevher Özer'in yeni takımı OGM Ormanspor

Cevher Özer'in yeni takımı OGM Ormanspor

Hazırlık maçı: Chelsea 2-1 Barcelona

Hazırlık maçı: Chelsea 2-1 Barcelona

Yiğit Gökoğlan, Zonguldak Kömürspor'da

Yiğit Gökoğlan, Zonguldak Kömürspor'da

Alparslan Erdem, Karagümrük'te

Alparslan Erdem, Karagümrük'te

Sıradaki Haber