Demirbakan'lı Eskişehirspor'dan 6 maçta 5 yenilgi

Fuat Çapa’nın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Coşkun Demirbakan, siyah-kırmızılıların ligdeki kötü gidişatına dur diyemedi. Demirbakan ile 6 resmi müsabakaya çıkan EsEs, 5 defa sahadan puansız ayrıldı. Eskişehir temsilcisi, Demirbakan yönetiminde ki tek galibiyetini Menemenspor’a karşı 3-0’lık skorla aldı. Eskişehirspor, Menemen galibiyetinin ardından sırasıyla; Ziraat Türkiye Kupası Üçüncü Turu’nda Diyarbakırspor’a 2-1, Hatayspor’a 1-0, Karagümrük’e 3-1, Akhisar Belediyespor’a 2-1 ve son olarak Giresunspor’a da 3-1 mağlup oldu.