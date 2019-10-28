Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigDemirbakan'lı Eskişehirspor'dan 6 maçta 5 yenilgi
28.10.2019 - 11:15 | | ESKİŞEHİR (İHA)

Demirbakan'lı Eskişehirspor'dan 6 maçta 5 yenilgi

TFF 1. Lig'in son sırasında bulunan Eskişehirspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile çıktığı 6 resmi maçta 5 yenilgi aldı.

Demirbakan'lı Eskişehirspor'dan 6 maçta 5 yenilgi

Fuat Çapa’nın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Coşkun Demirbakan, siyah-kırmızılıların ligdeki kötü gidişatına dur diyemedi. Demirbakan ile 6 resmi müsabakaya çıkan EsEs, 5 defa sahadan puansız ayrıldı. Eskişehir temsilcisi, Demirbakan yönetiminde ki tek galibiyetini Menemenspor’a karşı 3-0’lık skorla aldı. Eskişehirspor, Menemen galibiyetinin ardından sırasıyla; Ziraat Türkiye Kupası Üçüncü Turu’nda Diyarbakırspor’a 2-1, Hatayspor’a 1-0, Karagümrük’e 3-1, Akhisar Belediyespor’a 2-1 ve son olarak Giresunspor’a da 3-1 mağlup oldu.

Diagne'nin keyfi yerinde...
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liverpool'dan Anfield'da 12'de 12...

Liverpool'dan Anfield'da 12'de 12...

Demirbakan'lı Eskişehirspor'dan 6 maçta 5 yenilgi

Demirbakan'lı Eskişehirspor'dan 6 maçta 5 yenilgi

Ligin en golcü takımı Yeni Malatyaspor

Ligin en golcü takımı Yeni Malatyaspor

Anadolu Efes'ın konuğu Kızılyıldız

Anadolu Efes'ın konuğu Kızılyıldız

Sıradaki Haber