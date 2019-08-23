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23.08.2019 - 13:19| KAYSERİ (İHA)

Chıgaemezu'dan Kayseri'ye 5 yıllık imza

İstikbal Mobilya Kayserispor, 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Chıgaemezu Uzodımma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Chıgaemezu'dan Kayseri'ye 5 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, sezon başı denemeye aldığı Anthony Chıgaemezu Uzodımma ile sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın onay vermesi sonrası kadroya dahil edilen genç orta saha oyuncusu gelecek vaat eden isimler arasında gösteriliyor. 

1999 doğumlu orta saha oyuncu Anthony Chıgaemezu Uzodımma 2019-2024 yıllarında Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. 

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