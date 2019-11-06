Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEvkur Yeni Malatyaspor HabeleriDeniz Çoban: Sergen Yalçın 18 maç ceza alabilir
06.11.2019 - 08:08 | | FANATİK

Deniz Çoban: Sergen Yalçın 18 maç ceza alabilir

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartın ardından hakem Halis Özkahya'ya sert tepki göstermişti. Yalçın, 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' sebebiyle disiplin kuruluna gönderilirken eski hakem Deniz Çoban, başarılı teknik adamın, sevk maddelerine göre ceza verilecek olması durumunda büyük bir sorunla baş başa kalacağını işaret etti.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' sebebiyle disiplin kuruluna gönderildi. Kasımpaşa maçında çılgına dönen ve Halis Özkahya'ya sert tepki gösteren Yalçın'ı yardımcıları Murat Şahin ve Çağdaş Atan güçlükle sakinleştirmişti.

Eski hakem yorumcusu Deniz Çoban, Sergen Yalçın'ın PFDK sevkini kişisel twitter hesabından yorumladı ve genç hocanın büyük bir sorunla baş başa kalacağına işaret etti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sergen Yalçın'ın başı dertte

Ünlü teknik adam Sergen Yalçın'ın hakeme hakaretten sevk edildiğini belirten Çoban, konu ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

Sergen Yalçın; Hakeme hakaretten sevk edilmiş: 36.madde: 3 ila 6 maç ceza öngörüyor...

Ayrıca tedbire uymamaktan sevk edilmiş: 50.madde: 4 ile 12 maç ceza öngörüyor...

Sevk maddelerine göre ceza verilecek olursa; 7 ila 18 maç arası ceza.

Deniz Çoban: Sergen Yalçın 18 maç ceza alabilir

Radamel Falcao Madrid'de takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Burak'a koruma

Burak'a koruma

Trabzonspor'dan Ndiaye bombası

Trabzonspor'dan Ndiaye bombası

Bol gollü geceye Dortmund damgası! 2-0'dan döndüler...

Bol gollü geceye Dortmund damgası! 2-0'dan döndüler...

Emre Belözoğlu: Yanına gittim ve özür diledim

Emre Belözoğlu: Yanına gittim ve özür diledim

Sıradaki Haber