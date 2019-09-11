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11.09.2019 - 00:39| Skorer

Deniz Türüç: "5-6 farklı kazanabilirdik"

EURO 2020 Elemeleri'nde Moldova'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Deniz Türüç açıklamalarda bulundu.

Deniz Türüç: "5-6 farklı kazanabilirdik"

EURO 2020 Elemeleri'nde Moldova'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Deniz Türüç açıklamalarda bulundu.

"5-6 farklı da kazanabilirdik"
Frikikten klas bir gol atan Deniz Türüç, "Çok güzel bir gol oldu. Benim golüm önemli değil, takım oyunu ve takım golü daha önemli. Zor bir maça başladık. İlk golden sonra özgüvenimiz yerine geldi. 5-6 farklı da kazanabilirdik." dedi.

Diğer Milli futbolcu İrfan Can Kahveci ise, "İnsanlar, Andorra'yı zor yendiğimizi düşünebilir ama çok çabalamıştık. Bu akşam rahat kazandık. Arnavutluk da galip geldi ve EURO 2020 yolunda önemli bir adım attık. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu takımda oynayan, oynamayan, dışarıda kalan herkes çok yetenekli. İyi bir jenerasyon yakaladık, önümüz açık. İnşallah bundan sonraki turnuvaların hepsinde yer alabiliriz." ifadelerini kullandı.

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