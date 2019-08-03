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HaberlerFenerbahçeDeniz Türüç: "Çok mutlu ve gururluyum"
03.08.2019 - 20:57| DHA

Deniz Türüç: "Çok mutlu ve gururluyum"

Fenerbahçe ile anlaşan Deniz Türüç, sarı-lacivertli ailenin parçası olduğu için "mutlu ve gururluyum" dedi.

Deniz Türüç: "Çok mutlu ve gururluyum"

Fenerbahçe'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Deniz Türüç, sarı-lacivertli ailenin parçası olduğu için "mutlu ve gururluyum" dedi.

Fenerbahçe, Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Deniz Türüç'ü 3 yıllığını renklerine bağladı. Deniz Türüç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığ açıklamada Fenerbahçe'de olması gerektiğini hissettiren herkese teşekkür etti.

Deniz Türüç'ün açıklaması şöyle; "Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum! Böylesi kaliteli bir ekibe katılmak ve birlikte nice şampiyonluklar, zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum. Gerek taraftar gerek kulüp burada olmam gerektiğini hissettiren herkese teşekkür ederim."

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